Подозреваемого в кибератаках против США россиянина задержали в Чехии 19 октября 2016 В Чехии задержали россиянина, подозреваемого в кибератаках против США. Об этом сообщается на сайте чешской полиции. ... >>> Президент Чехии высказался против выхода страны из НАТО и ЕС 1 октября 2016 Если бы референдум о выходе Чехии из Евросоюза и НАТО состоялся завтра, президент страны Милош Земан проголосовал бы «против». Об этом Земан рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях форума «Диалог цивилизаций», который проходит на греческом острове Родос. ... >>> ЕС предложили принять меры для противодействия «российской пропаганде» 26 июля 2016 Евросоюзу предложили создать обязательный регистр лоббистских организаций для противодействия «российской пропаганде». Соответствующая рекомендация содержится в докладе базирующегося в Брюсселе аналитического центра Martens Centre. ... >>> Польша, Венгрия, Чехия и Словакия выступили за усиление НАТО на востоке Европы 26 мая 2016 Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) едины во мнении насчет увеличения военного присутствия на восточном фланге НАТО, заявил польский министр обороны Антони Мачеревич. Заявление министра после встречи с министрами обороны Вышеградской группы в Чехии цитируют польские СМИ. ... >>> Чешский генерал объяснил усиление восточного фланга НАТО 25 мая 2016 Председатель военного комитета НАТО Петр Павел связал наращивание сил организации на восточном фланге альянса с действиями российской армии. Его слова приводит украинская редакция «Радио Свобода». ... >>> Польша намерена ввести временный пограничный контроль с ЕС 26 апреля 2016 Польша с 4 июля по 2 августа планирует ввести пограничный контроль с ЕС. Об этом сообщают польские СМИ. ... >>> Чехия поможет Крыму с модернизацией системы ЖКХ 18 апреля 2016 Компании из Чехии предоставят Крыму помощь по вопросам модернизации системы ЖКХ. Представители компаний займутся усовершенствованием систем водоснабжения и водоотведения. ... >>> Власти Чешской республики хотят, чтобы их страна называлась Чехией 15 апреля 2016 Власти Чешской республики решили изменить название свой страны, чтобы на международной арене страна именовалась одним словом — «Чехия». Об этом сегодня, 15 апреля, пишет Time. ... >>> Чехия продаст украинскую газотранспортную систему 15 апреля 2016 Как стало известно, чешский энергетический холдинг ЕРН планирует продать часть украинского трубопровода, по которому в Европу поступает около трети всего импортного газа. ... >>> Чехия закупит в 2016 году новое вооружение на 1 млрд долларов 14 марта 2016 Минобороны Чехии собирается потратить свыше 22 млрд крон, что равно приблизительно 1 млрд долларов, на приобретение нового вооружения для армии, сообщают местные издания со ссылкой на оборонное ведомство. ... >>> Потери ЕС от отмены Шенгена могут достичь 1,4 трлн евро 22 февраля 2016 Возврат к пограничному контролю внутри ЕС приведет к резкому увеличению расходов и цен, отрицательно отразится на экономике Европы. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой фирмой Prognos AG по заказу фонда Бертельсмана. ... >>> Этнические чехи покидают Украину 17 февраля 2016 В течение 2016 года Чешская Республика примет около 250 этнических чехов, которые приняли решение вернуться на родину предков. Сменить страну их подтолкнул военный конфликт, разгоревшийся в восточной части Украины, указывает Радио Прага. ... >>> Bloomberg: Чехия превратилась в «рай для инвесторов» 28 января 2016 Президент Чехии острит, что может решить свои разногласия с премьер-министром «с помощью автомата Калашникова», министр финансов Чехии не видит конфликта интересов в том, что он руководит крупнейшей химической компанией страны и медиаимперией, а коммунисты, которые выступают за выход Чехии из НАТО, являются третьей политической силой в стране. Все это в Чехии принято называть стабильностью, иронизирует агентство Bloomberg, которое назвало Чехию новым раем для иностранных инвесторов в контексте ухудшения экономической ситуации у своих соседей. ... >>> Чехия заявила о возможном восстановлении пограничного контроля на своих границах 25 января 2016 Президент Чехии Милош Земан заявил о возможном восстановлении пограничного контроля на национальных границах, сообщают чешские СМИ. ... >>> Президент Чехии назвал смешной идею об охране ЕС с помощью 1,5 тыс. пограничников 24 января 2016 Президент Чехии Милош Земан раскритиковал планы ЕС по созданию пограничного патруля, сообщает Reuters. ... >>> Президент Чехии: Границы ЕС должна охранять НАТО, а не пограничники 23 января 2016 Европейская пограничная охрана в том виде, в котором она сейчас предлагается, является лишь карикатурой. Об этом глава Чехии Милош Земан заявил изданию Parlamentní listy. По мнению Земана, было бы лучше, если бы границы Евросоюза от возможного притока мигрантов охраняли силы Североатлантического альянса. Как сообщает Радио Прага, президент также предположил, что, возможно, в скором времени, границы Чешской Республики будет охранять армия. ... >>> Австрия частично приостановит участие в Шенгене 16 января 2016 Австрия возвращает пограничный контроль, тем самым частично приостанавливая свое участие в Шенгенском соглашении. Об этом в интервью газете Österreich сообщил федеральный канцлер Вернер Файман. ... >>> В Карловых Варах ищут, кем бы заменить исчезнувших русских 14 января 2016 Мэр города Карловы Вары считает, что местные санатории, опустевшие после резкого спада потока туристов из России, смогут заполнить немцы и израильтяне. Власти города рассчитывают на повышение спроса среди граждан Израиля и уже готовят для них специальный пакет предложений по санаторному лечению. ... >>> Экс-президент Чехии предупредил Европу о грядущем "миграционном цунами" 4 января 2016 Европу уже в ближайшее время ждет "миграционное цунами", уверен бывший президент Чехии Вацлав Клаус, занимавший этот пост в 2003–2013 годах. ... >>> Россиянам предложили недельный тур в Прагу за 13 тысяч рублей 28 декабря 2015 Туроператор «Библио Глобус» предложил своим клиентам недельный тур в Прагу в январе за 13 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Piratesru, специализирующийся на поиске недорогих предложений для туристов. ... >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >> 1